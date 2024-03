Imprese: OpenAi risponde a causa di Musk pubblicando sue email (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle email, i cui contenuti sono state in parte oscurati, Musk sosteneva che OpenAi debba trovare fonti di reddito alternative per poter concretizzare l'obiettivo di sviluppare una piattaforma IA generativa di successo. Musk pareva addirittura suggerire una operazione di raccolta fondi da un miliardo di dollari, impegnandosi a coprire l'ammanco in caso di necessità: un impegno cui secondo OpenAi Musk non avrebbe dato seguito. In una mail risalente al febbraio 2018, Musk sosteneva che l'unico modo per OpenAi di sopravvivere fosse di farsi acquisire dalla sua azienda costruttrice di auto elettriche, Tesla: secondo l'organizzazione, il rifiuto opposto a tale piano avrebbe spinto Musk a lasciare OpenAi alcuni mesi più tardi. (Was)