Imprese: Panasonic studia nuovi investimenti negli Stati Uniti

- Panasonic Energy, fornitrice di batterie del costruttore di auto elettriche Tesla, sta valutando ulteriori investimenti nello Stato Usa del Kansas, nonostante le preoccupazioni legate al rallentamento della domanda di veicoli elettrici. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda giapponese potrebbe localizzare ulteriore capacità produttiva in Kansas, in aggiunta a quella attualmente in fase di costruzione nella città di De Soto. Il piano comporterebbe la realizzazione di ulteriori linee di produzione, forse addirittura in misura analoga a quelle che verranno localizzate a De Soto, e che sono costate all'azienda un investimento di quattro miliardi di dollari. (Git)