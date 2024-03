Gaza: "Wsj", la Casa Bianca ha celato la reale entità degli aiuti militari a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inviato "decine di migliaia di armi" a Israele dallo scorso 7 ottobre, incluse bombe a caduta libera e munizioni di precisione, ma l'amministrazione del presidente Joe Biden "ha perlopiù celato la portata del supporto militare" a Israele per tentare di limitare le critiche del Congresso e dell'opinione pubblica statunitensi, a fronte delle pesantissime ricadute del conflitto militare a Gaza. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui dallo scorso ottobre l'amministrazione Biden "ha organizzato più di 100 trasferimenti individuali di armi a Israele, ma ha notificato ufficialmente al Congresso soltanto due spedizioni effettuate ai sensi del principale processo di vendita estera di armi". Le altre spedizioni non sono state notificate al Congresso né divulgate all'opinione pubblica, stando a funzionari Usa citati dal quotidiano, secondo cui anche nel caso dei due trasferimenti di armi già noti, la Casa Bianca "ha fatto uso di un regolamento di emergenza che consente di evitare il processo di revisione". (segue) (Was)