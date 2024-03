Gaza: "Wsj", la Casa Bianca ha celato la reale entità degli aiuti militari a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti gli altri casi, la Casa Bianca si sarebbe avvalsa di una serie di meccanismi poco noti, come "attingere direttamente agli arsenali statunitensi, accelerare precedenti forniture già approvate, ed effettuare molteplici invii di armi di importo inferiore alla soglia che fa scattare l'obbligo di notifica al Congresso". Secondo il "Wall Street Journal", le rivelazioni in merito ai taciti trasferimenti di armi a Israele mettono in evidenza la difficile posizione della Casa Bianca, che da un lato esprime anche pubblicamente crescente frustrazione nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e della sua gestione del conflitto a Gaza, costato la vita a oltre 30mila palestinesi; e dall'altro, continua a respingere le sollecitazioni che giungono anche da una parte del Partito democratico Usa a usare i trasferimenti di armi come leva per convincere Israele a ridurre le vittime civili, e a consentire l'accesso di aiuti umanitari a Gaza. (segue) (Was)