Gaza: "Wsj", la Casa Bianca ha celato la reale entità degli aiuti militari a Israele (3)

- Come ricorda il quotidiano, il partenariato tra le forze armate statunitensi e israeliane, che comporta la fornitura a Israele di 3 miliardi di dollari di aiuti militari statunitensi ogni anno, ha consentito a Washington di imprimere una forte accelerazione degli invii di armi a Israele dopo l'attacco sferrato dall'organizzazione islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso. Secondo il dipartimento di Stato Usa, ad oggi ci sono "600 casi attivi di potenziali trasferimenti o vendite di armi a Israele, per un valore complessivo pari a 23 miliardi di dollari". (Was)