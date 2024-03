Cina: esportazioni in crescita del 7,1 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni e le importazioni della Cina sono cresciute più del previsto nei primi due mesi del 2024, suggerendo la possibilità di una svolta per il mercato globale, reduce da una protratta fase di debolezza. Tra gennaio e febbraio le esportazioni della prima economia asiatica sono cresciute del 7,1 per cento su base annua, secondo i dati diffusi oggi dalle autorità doganali del Paese. Le importazioni sono aumentate nello stesso periodo del 3,5 per cento su base annua. L'agenzia delle dogane cinese pubblica i dati combinati dei mesi di gennaio e febbraio per appianare le distorsioni comportate dalle festività del Capodanno lunare, che quest'anno è caduto nel mese di febbraio. (Cip)