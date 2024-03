Imprese: Sk hynix investirà 1 miliardo di dollari nel packaging di chip per l'IA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore coreano di microchip Sk hynix sta accelerando la spesa nel packaging di chip avanzati per l'intelligenza artificiale (IA) al fine di conquistare maggiori quote del mercato in forte crescita dei componenti per l'IA, ovvero i chip di memoria a banda larga. Lo ha annunciato Lee Kang-wook, ingegnere capo per lo sviluppo del packaging di Sk hynix, secondo cui il colosso dell'elettronica con sede a Incheon investirà oltre un miliardo di dollari in Corea del Sud nel corso del 2024 per espandere e migliorare i suoi processi produttivi. (Git)