Corea del Sud-India: commissione ministeriale congiunta, accordo su legami commerciali e di difesa

- Corea del Sud e India hanno concluso ieri la decima riunione della Commissione congiunta, concordando di approfondire i legami nel settore della difesa e di aggiornare l'accordo di libero scambio in vigore tra i due Paesi. Lo riferisce una nota pubblicata dal ministero degli Esteri coreano al termine della visita a Seul del ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. L'incontro della commissione, afferma il ministero, offre "una piattaforma vitale a Seul e Nuova Delhi per affrontare discussioni in merito a un'ampia gamma di questioni bilaterali e globali", con la partecipazione delle agenzie pertinenti. Il primo incontro della commissione si è svolto a Seul nell'arile 2002, mentre la nona sessione si è svolta a Nuova Delhi nel dicembre 2018. (segue) (Git)