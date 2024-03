Corea del Sud-India: commissione ministeriale congiunta, accordo su legami commerciali e di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishaknar, ha concluso ieri la sua visita ufficiale a Seul (5-6 marzo) dopo aver presieduto con l’omologo Cho Tae-yul la decima riunione della Commissione congiunta, durante la quale è stata esaminata in modo completo la cooperazione bilaterale nell’ambito del partenariato strategico speciale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, precisando che l’analisi si è concentrata sui settori del commercio, degli investimenti, della cooperazione allo sviluppo, della difesa e della sicurezza, della scienza e della tecnologia, della cultura e degli scambi interpersonali. In particolare, le parti si sono confrontate sulle modalità per estendere ulteriormente la cooperazione in aree come le tecnologie critiche ed emergenti, i semiconduttori, l’idrogeno verde, la mobilità delle risorse umane e le catene di approvvigionamento. Le discussioni hanno riguardato anche questioni di comune interesse nella regione dell’Indo-Pacifico. (segue) (Git)