India-Giappone: Jaishankar ad "Asahi", aziende giapponesi "troppo caute" negli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I grandi Paesi devono rafforzare la cooperazione in risposta al panorama internazionale sempre più incerto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, nel corso di una intervista concessa al quotidiano giapponese "Asahi" prima della visita ufficiale di due giorni in Giappone, al via oggi. Jaishankar ha dichiarato che la sua visita a Tokyo offrirà un'opportunità per discutere la costruzione e il rafforzamento delle catene di fornitura, nonché la trasparenza e la sicurezza nella sfera digitale. Jaishankar ha dichiarato di voler affrontare anche il tema del rafforzamento del "Quad", la cornice quadrilaterale di cooperazione che oltre a Giappone e India include Stati Uniti e Australia. (segue) (Git)