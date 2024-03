India-Giappone: Jaishankar ad "Asahi", aziende giapponesi "troppo caute" negli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar ha sottolineato le opportunità economiche offerte dall'India, che lo scorso anno ha superato la Cina come Paese più popoloso al mondo e che tra ottobre e dicembre dello scorso anno ha conseguito una crescita economica dell'8,4 per cento annuo. Jaishankar ha ricordato che secondo le previsioni delle principali istituzioni finanziarie multilaterali, entro pochi anni l'India supererà Giappone e Germania e si affermerà come terza economia mondiale, alle spalle di Stati Uniti e Cina. Eppure - ha sottolineato il ministro - nel 2022 soltanto 1.400 aziende giapponesi operavano e pianificavano una espansione nel Paese, un dato giudicato insoddisfacente anche a causa della recente pandemia di Covid-19. Secondo Jaishankar, le aziende giapponesi sono "troppo caute" nel perseguimento dei loro piani di espansione in India, e Nuova Delhi sarebbe lieta di assistere a un aumento delle loro attività e degli investimenti nel Paese. (segue) (Git)