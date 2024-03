India-Giappone: Jaishankar ad "Asahi", aziende giapponesi "troppo caute" negli investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar è giunto in Giappone per fare il punto delle relazioni bilaterali, dopo le reciproche visite dei primi ministri Narendra Modi e Fumio Kishida lo scorso anno. Durante la visita a Tokyo il ministro indiano dovrebbe incontrare l'omologa giapponese Yoko Kamikawa, altri funzionari governativi ed esponenti della comunità imprenditoriale giapponese. Prima di partire alla volta di Corea del Sud e Giappone, Jaishankar ha anticipato di voler discutere delle "enormi potenzialità" offerte dalla cooperazione bilaterale su tecnologie critiche come i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e altro. La scorsa settimana l'India ha approvato il suo primo stabilimento per la produzione di semiconduttori e due unità di assemblaggio che verranno sviluppate congiuntamente da conglomerati locali e da aziende da Giappone, Taiwan e Thailandia. (Git)