Singapore: proposta 15ma proroga della legge che consente la detenzione senza processo

- Il ministero dell'Interno di Singapore ha presentato un disegno di legge parlamentare che prevede la 15ma proroga di una disposizione provvisoria del Codice penale della città Stato, per consentire la detenzione senza processo di persone sospettate di specifiche tipologie di reato come ad esempio la costituzione di società segrete. "Dati i significativi poteri concessi dalla legge, è previsto un rinnovo periodico, in modo da assicurare la rilevanza del parlamento", afferma una nota del ministero. La legge in questione è stata approvata nel 1955, ed è stata prorogata per l'ultima volta dal parlamento nel 2019 con scadenza a ottobre di quest'anno. Il ricorso al provvedimento solitamente avviene quando il processo di un sospettato non è praticabile, ad esempio a causa dell'indisponibilità a deporre dei testimoni per timore di rappresaglie. L'ultima proroga aveva innescato un acceso dibattito parlamentare anche a causa dell'inclusione di nuovi disposizioni, ad esempio il conferimento al ministero dell'Interno del parere di ultima istanza in merito al ricorso a questo tipo di detenzione. (Fim)