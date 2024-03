Usa: India terzo Paese d'origine dei migranti che risiedono illegalmente nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India è diventata il terzo Paese d'origine dei migranti privi di documenti che risiedono illegalmente negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", secondo cui in India l'emigrazione verso gli Usa viene pubblicizzata nelle strade delle grandi città, e l'ingresso illegale negli Stati Uniti attraverso il Messico o il Canada viene organizzato da veri e propri agenti operanti nel Paese dell'Asia meridionale. Stando alle stime formulate dal Pew Research Center, gli indiani sono il terzo gruppo più numeroso tra i migranti privi di documenti negli Stati Uniti dopo Messico ed El Salvador: nel 2021 erano oltre 725mila, e l'India è l'unico Paese non latinoamericano tra i primi cinque della classifica, davanti a Guatemala e Honduras. (segue) (Was)