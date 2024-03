Usa: India terzo Paese d'origine dei migranti che risiedono illegalmente nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2011 il numero dei cittadini indiani privi di documenti che si trovano negli Usa è aumentato almeno del 70 per cento, un tasso di crescita superiore a quello di qualunque altra nazionalità. La tendenza sarebbe rimasta invariata tra il 2020 e il 2023, stando ai dati della Us Customs and Border Protection, la forza dell'ordine statunitense preposta alla sicurezza delle frontiere e al controllo doganale. Secondo la "Washington Post", gli indiani che giungono illegalmente negli Stati Uniti provengono perlopiù da famiglie della classe media degli Stati indiani più benestanti, e spesso vendono terreni di proprietà per finanziare il viaggio verso gli Usa, che secondo informazioni raccolte dal quotidiano costa dai 40mila ai 100mila dollari a persona. I migranti sono attratti dalla promessa di redditi più elevati e dalla ricerca di partner matrimoniali che offrano un futuro più stabile. (Was)