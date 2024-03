Kosovo: presidente Osmani, Ucraina ci riconoscerà e vincerà sulla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha espresso la convinzione che “il riconoscimento da parte dell'Ucraina sarà accompagnato dalla vittoria di quest'ultima sulla Russia”. Le dichiarazioni sono state pronunciate a Tirana, dove Osmani è presente per partecipare al vertice Ucraina-Europa sudorientale. La presidente ha aggiunto che “il Kosovo comprende la situazione straordinaria” che sta affrontando il popolo ucraino. "Sono questioni bilaterali. Abbiamo sempre avanzato questa richiesta (di riconoscimento) e continueremo a farlo con la piena consapevolezza che l’Ucraina si trova in uno stato di emergenza, in uno stato di guerra e sta lottando per la sua libertà, la sua indipendenza e i valori che sono così importanti per ciascuno di noi. Sono convinta che quel momento arriverà insieme alla vittoria dell'Ucraina", ha concluso Osmani.(Alt)