Cina: ministro Esteri Wang, allentare tensioni per risolvere le crisi internazionali

- La Cina rimane impegnata nella promozione del dialogo e "non getta benzina sul fuoco" relativamente alle principali controversie internazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. "La credibilità precede l'influenza. È importante allentare le tensioni per prevenire l'allargamento dei conflitti e indagare sulle cause delle crisi", ha detto Wang, ribadendo l'importanza della cooperazione internazionale per garantire la sicurezza globale. Pechino "rispetta sempre la sovranità e l'integrità territoriale degli altri Paesi" e rimane impegnata nella risoluzione politica delle crisi. "Adottiamo un approccio cinese nel rapportarci alle principali controversie internazionali", ha concluso il ministro degli Esteri. (Cip)