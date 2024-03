Usa: presidenziali, Libertari indecisi su sostegno a Robert Kennedy Jr.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito libertario degli Stati Uniti non ha ancora deciso se sostenere o meno la candidatura alla presidenza Usa di Robert F. Kennedy Jr. Lo ha dichiarato Angela McArdle, presidente del Comitato nazionale libertario. "Non mi è consentito reclutare nessuno per la nomina presidenziale", ha dichiarato McArdle in una intervista al quotidiano "The Hill", aggiungendo però che è "saggio" da parte di Kennedy tendere una mano ai Libertari. Kennedy ha preso la parola il mese scorso durante la convention annuale del Partito libertario in California, alimentando indiscrezioni in merito a una sua volontà di aderire al partito per poter presentare la sua candidatura in un maggior numero di Stati Usa. (segue) (Was)