Usa: presidenziali, Libertari indecisi su sostegno a Robert Kennedy Jr. (2)

- "Sono sicura che in questo momento abbiamo una grande attrattiva politica", ha dichiarato McArdle, ricordando che i Libertari si stanno sforzando per poter comparire sulle schede di tutti e 50 gli Stati Usa alle elezioni generali del prossimo novembre. Kennedy ha iniziato la sua campagna come candidato alle primarie del Partito democratico e avversario di Joe Biden, ma ha deciso di abbandonare il partito, accusando i Democratici di aver modificato le regole e il calendario delle primarie per blindare la candidatura del presidente in carica. (Was)