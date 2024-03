Cina: ministro Esteri Wang, Nuova via della seta sia "opportunità duratura e condivisa da tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina promuoverà l'aggiornamento della connettività fisica lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), nonché lo sviluppo verde e tecnologico dell'iniziativa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. La Cina vuole che la Bri sia "un'opportunità duratura e condivisa da tutti", ha aggiunto il ministro, evidenziando che il progresso dell'iniziativa è "un motore" per lo sviluppo globale. (Cip)