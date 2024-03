Giappone: la prefettura di Osaka potrebbe introdurre una tassa sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Osaka, in Giappone, sta valutando l'introduzione di una tariffa fissa a carico dei visitatori stranieri, che potrebbe entrare in vigore il prossimo anno, in concomitanza con l'Esposizione universale di Osaka. Lo ha dichiarato ieri il governatore della prefettura, Hirofumi Yoshimura, spiegando che i proventi della tariffa servirebbero ad attuare misure per placare le esternalità negative della "sovrabbondanza" di flussi turistici. "Vogliamo che i visitatori stranieri si godano Osaka e che ci sia una coesistenza con i residenti locali tramite l'abbellimento dei centri abitati", ha detto Hirofumi. (segue) (Git)