Giappone: la prefettura di Osaka potrebbe introdurre una tassa sul turismo (2)

- Il governo della prefettura intende inaugurare il mese prossimo una commissione incaricata di discutere l'iniziativa. Il ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese ha evidenziato però tramite una nota che al momento non esiste in Giappone alcun sistema di tassazione mirato esclusivamente ai cittadini stranieri non residenti, e che un'iniziativa come quella ventilata da Hirofumi dovrebbe ottenere il consenso del governo centrale. La prefettura di Osaka dovrebbe anche assicurarsi di elaborare un sistema di tassazione coerente con le convenzioni fiscali del Giappone. (Git)