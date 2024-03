Imprese: OpenAi risponde a causa di Musk pubblicando sue email

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OpenAi, il laboratorio di ricerca che ha sviluppato ChatGpt, ha risposto alla causa legale intentata nei suoi confronti da uno dei suoi cofondatori, Elon Musk, divulgando email scritte da quest'ultimo e risalenti agli albori dell'organizzazione. Musk aveva fatto causa a ChatGpt la scorsa settimana, accusandola di aver deviato dalla sua originale missione statutaria di organizzazione non a scopo di lucro per perseguire invece gli ingenti profitti fruttati alla società dal suo sistema di intelligenza artificiale generativa. Dalle email divulgate da OpenAi, risalenti a novembre 2022 e inviate all'altro fondatore del laboratorio, Sam Altman, sembra emergere però che Musk sollecitasse l'organizzazione a generare quanti più introiti possibile, per coprire i costi dell'enorme potenza di computazione necessaria ad alimentare lo sviluppo e le operazioni dei sistemi IA. (segue) (Was)