Argentina: tagli al budget scientifico, 68 vincitori del Premio Nobel contestano il presidente Mieli

- Una lettera firmata da 68 premi Nobel è stata inviata al presidente argentino, Javier Milei, manifestando profonda preoccupazione per il declino finanziario del sistema scientifico argentino. "Gli scienziati osservano con apprensione il declino imminente che il sistema scientifico e tecnologico argentino sta affrontando, temendo le conseguenze non solo per il popolo argentino, ma anche per il mondo", si legge nella lettera. Indirizzata anche al capo di gabinetto dei ministri, Nicolás Posse, al presidente del Consiglio nazionale della ricerca scientifica e tecnica (Conicet), Daniel Salomone, e ai senatori e deputati del Paese, la lettera esprime preoccupazione per la recente riorganizzazione del ministero della Scienza e della Tecnologia, ora sotto la giurisdizione del capo di gabinetto, nonché per i licenziamenti di dipendenti amministrativi del Conicet) e di altri istituti su tutto il territorio nazionale, e la risoluzione anticipata di molti contratti. (segue) (Arb)