Argentina: tagli al budget scientifico, 68 vincitori del Premio Nobel contestano il presidente Mieli (3)

- Inoltre, gli scienziati argentini esprimono preoccupazione per il blocco da parte del governo di Milei dell'apertura di cinque nuove università approvate dal Congresso, insieme alla richiesta delle università nazionali di un adeguamento delle spese operative mensili in risposta all'alta inflazione, poiché il budget assegnato è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, nonostante l'inflazione annuale superiore al 200 per cento. Le università nazionali avvertono che se il governo non interverrà per correggere la situazione, il funzionamento delle istituzioni educative sarà gravemente compromesso. Di conseguenza, i sindacati delle università pubbliche hanno indetto uno sciopero nazionale per giovedì 14 marzo. (Arb)