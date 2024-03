Cina-Russia: ministro Esteri Wang, nostra relazione ha "ampie prospettive" di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tra Cina e Russia ha una "forte resilienza e ampie prospettive" di sviluppo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. "La cooperazione sino-russa è una scelta strategica basata sugli interessi dei due Paesi", ha detto Wang. I grandi Paesi non devono cercare lo scontro e non deve ripresentarsi una nuova Guerra fredda, ha aggiunto il ministro, sottolineando l'importanza di promuovere la cooperazione per mantenere la stabilità strategica internazionale. "La Cina è pronta a lavorare con la Russia per consolidare le basi d'amicizia tra i popoli. Rafforzeremo il coordinamento internazionale e coopereremo per salvaguardare sicurezza e stabilità a livello regionale e globale", ha concluso. (Cip)