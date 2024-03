Cina-Usa: ministro Esteri Wang, tentativi di "reprimere" sviluppo cinese sono controproducenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "ossessione" degli Stati Uniti per la "repressione" dello sviluppo della Cina si ritorcerà contro loro stessi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, durante la conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. "La relazione Cina-Usa è di cruciale importanza per i due Paesi e per la comunità internazionale", ha detto Wang, ribadendo che Pechino si pone nei confronti di Washington con "senso di responsabilità" e all'insegna di "rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti". (Cip)