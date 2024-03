Cina-Usa: ministro Esteri Wang, rispetto reciproco precondizione per stabilità relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "rispetto reciproco è la precondizione per la stabilità delle relazioni" tra Cina e Stati Uniti: lavorando assieme, i due Paesi "possono fare grandi cose". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. Lo storico incontro tenuto a San Francisco dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden lo scorso novembre ha dettato la linea per riportare le relazioni bilaterali sulla strada dello "sviluppo sano e stabile", ha aggiunto il ministro. "Crediamo che i due Paesi siano in grado di trovare una soluzione per andare d'accordo", ha concluso. (Cip)