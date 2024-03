Cina-Usa: ministro Esteri Wang, promesse disattese di Washington pongono dubbi su credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le promesse fatte alla Cina dagli Stati Uniti sono state in parte disattese e questo pone interrogativi sulla loro "credibilità come grande Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. "Se gli Stati Uniti affermano una cosa e successivamente agiscono in modo contrario, dov'è la loro credibilità come grande Paese?", ha affermato Wang. (Cip)