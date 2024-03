Gaza: Ministro Esteri cinese Wang, agire tempestivamente per promuovere cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale "deve agire tempestivamente per promuovere un tempestivo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. La popolazione di Gaza "ha diritto alla vita" e la soluzione dei due Stati è l'unica via praticabile per ottenere "una pace duratura in Medio Oriente", ha detto il ministro. "La Cina sostiene il popolo palestinese nel ripristino dei suoi legittimi diritti. Sosteniamo l'adesione della Palestina alle Nazioni Unite", ha aggiunto. (Cip)