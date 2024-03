Cina-Ue: ministro Esteri Wang, infondato definirci un rivale strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definire la Cina "un competitor e un rivale strategico non ha basi fattuali e crea solo ostacoli nelle relazioni bilaterali con l'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nella conferenza stampa tenuta oggi a Pechino a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo e dell'Assemblea nazionale del popolo. "Gli interessi comuni a Cina e Unione europea superano di gran lunga le loro differenze", ha detto Wang, secondo cui non sussistono "divergenze fondamentali" tra i interlocutori. "Auspichiamo che le relazioni procedano in modo regolare. Pechino e Bruxelles dovrebbero lavorare insieme per promuovere il multilateralismo" nel mondo odierno, ha detto il titolare della diplomazia cinese. (Cip)