Dossieraggio: Pd, urgenza di chiarezza e trasparenza (2)

- I parlamentari del Pd aggiungono: "L'audizione ha confermato come organismi quali la Direzione nazionale antimafia, colpiti da questi gravi comportamenti illeciti, abbiano in sé la forza e la solidità per intervenire, prevenire e colpire gli abusi, rafforzare la sicurezza degli apparati. Per questo, anche alla luce delle parole dottor Melillo, che ha parlato di 'polemiche scomposte per incrinare e delegittimare l'immagine della Direzione antimafia' appaiono gravi e da respingere interventi che possono indebolire un fondamentale presidio di contrasto alle mafie come la Dna, che in questa vicenda è stata colpita da comportamenti sleali e infedeli". (Com)