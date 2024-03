Brasile: Lula sulle elezioni in Venezuela, l'opposizione concorra anche di fronte a ostacoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano ha approfittato di una domanda sulle opposizioni in Venezuela e in Brasile per parlare dell'ex presidente Jair Bolsonaro. "Sapete - ha detto Lula - che qui in Brasile, ancora oggi, un presidente che ha perso le elezioni non accetta il risultato, continua a dire che le elezioni sono state una frode". Bolsonaro è attualmente indagato sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere il risultato delle elezioni del 2022. Un'operazione di polizia è stata avviata l'8 di febbraio per verificare l'esistenza di una rete criminale che avrebbe progettato di mantenere Bolsonaro al potere nonostante la sconfitta alle elezioni generali. (segue) (Brs)