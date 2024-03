Agricoltura: Pd, su agriturismi centrodestra ha preso abbaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi italiani "sono esclusi dai fondi Masaf per la promozione dell'enogastronomia per scelta dell'attuale governo. Infatti nel 2022, prima applicazione del decreto di assegnazione dei fondi, per scelta del governo Draghi fu apportata una correzione che consentì a molti agriturismi associati a presentare con successo le domande di agevolazione. Così non è stato nel 2023 ed ora nel 2024 per scelta del ministro Lollobrigida. Gli esponenti del centrodestra che contestano il Pd di aver sollevato la questione, assegnando la responsabilità al precedente governo, hanno preso dunque un abbaglio. Anziché fare gli avvocati difensori perdendo l'ennesima causa, si impegnino invece a convincere il loro ministro a trovare le soluzioni necessarie. Il resto sono solo chiacchiere di nessun senso". Lo dichiarano i deputati del Partito democratico della commissione Agricoltura della Camera, Andrea Rossi, Antonella Forattini, Stefania Marino e il capogruppo Stefano Vaccari.(Rin)