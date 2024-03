Libia: 34 parlamentari chiedono di sostituire il governatore della Banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari chiedono con urgenza l'adozione di misure concrete, tra cui la nomina immediata di un nuovo consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia, affinché possa agire in conformità con la legislazione vigente e studiare la possibilità di riconsiderare - in consenso con l'Alto Consiglio di Stato - la nomina del governatore. Inoltre, propongono di costituire un team di esperti libici per analizzare la crisi e di richiedere a tutte le parti coinvolte di fornire i dati necessari per elaborare soluzioni concrete, garantendo che i cittadini non siano penalizzati. I trentaquattro deputati chiedono anche al pubblico ministero, Al Saddiq al Sour, di indagare sulle affermazioni del governatore riguardanti le spese parallele di origine sconosciuta. I rappresentanti sottolineano l'urgenza di collaborare con tutte le parti, locali e internazionali, per formare un nuovo governo con un bilancio chiaro, considerando tutte le parti politiche libiche responsabili del peggioramento delle condizioni economiche che rischiano di portare il Paese al fallimento. La dichiarazione ritenendo il Presidente della Camera dei Rappresentanti, i suoi vice e i membri delle commissioni competenti responsabili per aver accettato misure al di fuori della loro giurisdizione o che potrebbero impoverire i cittadini libici. (Lit)