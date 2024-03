Tim: Cda approva Piano industriale 2024-2026, crescita ricavi del 3 per cento medio annuo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con i target fissati nel Piano industriale 2023-2025 per il 2023, le attività Esg hanno riguardato: la riduzione delle emissioni, la crescita digitale, l’engagement e lo sviluppo dei dipendenti, nonché il rafforzamento della governance. Il Consiglio di amministrazione, infine, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per il prossimo 23 aprile (unica convocazione), presso la sede legale della società, prevedendo che l’intervento ai lavori da parte dei soci si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. (Rin)