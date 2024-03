Usa: Camera approva rifinanziamento di parte del governo federale fino a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per rifinanziare parte del governo federale per altri sei mesi, evitando così un blocco delle attività amministrative che potrebbe scattare a partire dall’8 marzo, dopo l’estensione temporanea passata la settimana scorsa. Il testo, approvato con 339 voti favorevoli e 85 contrari, passerà ora al Senato, che deve inviarlo al presidente Joe Biden per la firma entro la mezzanotte di sabato. Il pacchetto consentirà di rifinanziare il 30 per cento circa delle agenzie federali per 459 miliardi di dollari, inclusi i dipartimenti della Giustizia, dei Trasporti, dell’Agricoltura, dell’Energia e del Commercio, fino alla fine dell’anno fiscale, ossia il 30 settembre. La restante parte delle agenzie federali continuerà a godere dell’estensione temporanea fino al 22 marzo, mentre i parlamentari proseguono le trattative per trovare un accordo definitivo. (Was)