Argentina: tagli al budget scientifico, 68 vincitori del Premio Nobel contestano il presidente Mieli (2)

- "Sminuire o eliminare il sostegno alla scienza argentina sarebbe un errore grave", continua la lettera, sottolineando che molte sfide, opportunità e soluzioni sono di natura locale, regionale o nazionale, e che il Paese non può dipendere esclusivamente dagli investimenti e dagli investitori stranieri per affrontarle. "Senza una solida infrastruttura scientifica, un Paese diventa vulnerabile e incapace di sviluppare la propria tecnologia per progredire", afferma la lettera, sottolineando l'importanza cruciale degli investimenti nella ricerca scientifica. I premi Nobel chiedono il ripristino del bilancio, avvertendo che il congelamento dei programmi di ricerca e la riduzione del numero di dottorandi e ricercatori porteranno alla disintegrazione del sistema scientifico, il quale ha richiesto anni per essere costruito. (segue) (Arb)