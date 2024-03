Yemen: media Houthi, bombardamento di Usa e Regno Unito contro l'aeroporto di Hodeida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà del novembre scorso, gli Houthi hanno sferrato oltre 50 attacchi contro navi commerciali e militari, provocando una riduzione di oltre il 40 per cento del traffico commerciale in una via d'acqua fondamentale per gli scambi internazionali. Gli Houthi sono un gruppo armato appartenente a una corrente dell’islam sciita, lo zaydismo, diffuso nello Yemen, e il loro nome deriva dal fondatore, Hussein al Houthi, ucciso nel 2004, il quale rivendicava una discendenza diretta dal lignaggio del profeta Maometto. Formalmente noto come Ansar Allah, il gruppo - etnicamente arabo - è stato formato alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000 per combattere quella che vedevano come corruzione dell’allora presidente, Ali Abdullah Saleh. (segue) (Lib)