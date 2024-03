Usa-Giordania: Blinken sente omologo, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo della Giordania, Ayman Safadi, che ha ringraziato per la collaborazione nella consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. La telefonata, riferisce una nota, si è incentrata anche sulle trattative tese a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nell’enclave, funzionale alla liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas e al rafforzamento dell’assistenza ai civili. (Was)