Brasile: Lula sulle elezioni in Venezuela, l'opposizione concorra anche di fronte a ostacoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha detto nel corso della conferenza stampa che affinché in Venezuela possano tenersi elezioni "giuste" è necessario che, fino al momento del voto, tutti gli attori siano garantiti dalla "presunzione di innocenza". "Non possiamo iniziare a giocare con il dubbio prima che abbiano luogo le elezioni", ha detto Lula rispondendo a chi chiedeva se ci fossero le condizioni "giuste" per farle, aggiungendo che "dobbiamo garantire la presunzione di innocenza fino allo svolgimento delle elezioni per giudicare se sono state democratiche". (segue) (Brs)