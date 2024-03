Libia: 34 parlamentari chiedono di sostituire il governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo composto da 34 membri della Camera dei rappresentanti, il foro legislativo libico con sede nell’est della Libia, ha chiesto il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia. Secondo il sito web d’informazione libico “Al Wasat”, la richiesta includerebbe la possibilità di giungere a un accordo con l'Alto Consiglio di Stato, il “Senato” con sede a Tripoli, riguardo alla posizione di governatore, nonché la formazione di un team di esperti libici per indagare sulla crisi finanziaria e sulle accuse di spese parallele provenienti da fonti non identificate. La dichiarazione dei suddetti 34 deputati vviene in risposta ad una lettera del governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq Al Kabir, indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh. La lettera, datata 27 febbraio, avanza proposte riguardanti l'aggiustamento del tasso di cambio del dinaro libico rispetto alle valute estere e l'imposizione di una tassa del 27 per cento sulle transazioni valutarie. (segue) (Lit)