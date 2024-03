Egitto: ambasciatori G7, accordo con Fmi passo importante per stabilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di Italia, Canada, Unione europea, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti hanno accolto con favore l'accordo raggiunto oggi tra l'Egitto e lo staff del Fondo monetario internazionale al Cairo. In una dichiarazione congiunta, rilanciata sui canali social dell’ambasciata d’Italia al Cairo, gli ambasciatori del Gruppo dei Sette, presieduto nel 2024 dall’Italia, ha definito l’accordo di oggi come “un passo importante per garantire la stabilità economica a lungo termine, la crescita e il sostegno agli sforzi di riforma dell’Egitto”.(Cae)