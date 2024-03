Brasile: fonti presidenza a "Nova", Israele ha bloccato i nostri aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele ha bloccato gli aiuti umanitari inviati dal Brasile a Gaza alla frontiera con l'Egitto. Lo ha confermato ad "Agenzia Nova" una fonte della presidenza. L'informazione è stata resa nota in un primo momento dal deputato italiano Angelo Bonelli, che ha pubblicato un video su X accusando le autorità israeliane di aver "rigettato" gli aiuti umanitari inviati da vari Paesi, tra cui il Brasile, alla Striscia di Gaza. Bonelli, che fa parte di una delegazione che monitora la consegna degli aiuti, accusa Israele di aver trattenuto 30 pacchi inviati dal Brasile in una capannone della Croce Rossa nella città di Al Arish, in Egitto. Il carico comprende depuratori portatili, spediti dall'ottobre dello scorso anno, ciascuno con la capacità di trattare fino a 5.760 litri di acqua al giorno. Nello stesso locale si troverebbero circa 400 pacchi con aiuti umanitari provenienti da diversi Paesi. Nelle ultime settimane il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha preso più volte posizione sulla crisi in Medio Oriente, soprattutto condannando le azioni dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Parole che hanno innescato una frizione diplomatica con Tel Aviv.(Brs)