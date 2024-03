© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più netta condanna per l'attacco perpetrato oggi a Odessa durante l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Kyriakos Mitsotakis. Questo ennesimo atto di intimidazione russo non sortirà alcun effetto e non indebolirà la resistenza ucraina, al fianco della quale l'Italia e il suo governo sono schierati senza cedimenti". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)