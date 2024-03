Abruzzo: Foti (Fd'I), ottimo lavoro su sanità da Marsilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo qualche numero sulla sanità in Abruzzo: 6.500 persone assunte negli ultimi quattro anni rispetto alla forza organica precedente; 338 milioni per gli ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano; impegnati 31 milioni di euro per nuove strutture sanitarie e 75 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa, che sono un problema in tutte le regioni. Direi che quello dell'amico e governatore Marsilio è stato un ottimo lavoro". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione "Prima di domani", su Rete4.(Rin)