Brasile: Lula sulle elezioni in Venezuela, l'opposizione concorra anche di fronte a ostacoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale elettorale del Venezuela (Cne) ha comunicato che le elezioni per la presidenza si terranno il 28 luglio. Il calendario, adottato all'unanimità dal Cne, prevede che le candidature per la presidenza potranno essere effettuate tra il 21 e il 25 di marzo, mentre la campagna elettorale sarà tra il 4 e il 25 di luglio. La scadenza ravvicinata della presentazione delle candidature pare innanzitutto escludere definitivamente la corsa di Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie realizzate ad ottobre dalle opposizioni e accreditata dai sondaggi di un ampio consenso tra gli elettori. Su di lei però grava una condanna di "inabilitazione" politica dettata inizialmente da una discussa sentenza amministrativa e confermata di recente dalla Corte suprema, con l'aggravante di un'accusa penale su presunte cospirazioni contro lo Stato. Esclusa la possibilità di altri ricorsi presso la magistratura, le opposizioni avranno quindi venti giorni di tempo per decidere se e come presentarsi alle urne. (segue) (Brs)