Passaporti: Piantedosi, contiamo di venire incontro a aspettative cittadinanza

- "Stiamo adottando soluzioni, alcune richiedono tempo. L’altro giorno abbiamo iniziato una forma di collaborazione con Poste italiane: si parte dai piccoli Comuni, ma avrà una estensione sul territorio nazionale. Stiamo diversificando le agende di prenotazione per l'accesso agli uffici, stiamo facendo Open day durante i giorni prefestivi e festivi. Contiamo in tempi ragionevoli di venire incontro alle legittime aspettative della cittadinanza". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di Tv2000, rispondendo ad una domanda sulle file per il rilascio dei passaporti. (Rin)