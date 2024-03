Tim: Cda approva Piano industriale 2024-2026, crescita ricavi del 3 per cento medio annuo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono previsti ricavi di gruppo in crescita del 3 per cento medio annuo per ciascuno degli anni di piano, con un margine operativo lordo (Ebitda) after lease di gruppo in aumento dell'8 per cento medio annuo. Il gruppo stima un Equity free cash flow after lease positivo sia in Italia sia in Brasile nell’orizzonte di piano. In seguito alla cessione di Netco, Tim prevede un debito sostenibile e in ulteriore riduzione. Il Cda ha inoltre approvato il bilancio consolidato del gruppo, il progetto di bilancio separato di Tim Spa e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. I risultati del quarto trimestre, che confermano il trend di miglioramento del business domestico e la forte crescita di Tim Brasil, consentono di raggiungere o superare gli obiettivi fissati per l’esercizio 2023, rispettando, per la prima volta dal 2010, tutte le guidance per il secondo esercizio consecutivo. (segue) (Rin)