Yemen: media Houthi, bombardamento di Usa e Regno Unito contro l'aeroporto di Hodeida

- Gli aerei da guerra degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno condotto stasera due bombardamenti aerei sull’aeroporto di Hodeida, unico affaccio sul mare dei ribelli Houthi in Yemen. Lo riferisce l’agenzia di stampa yemenita “Saba” controllata dal gruppo sciita al potere a Sana’a con il sostegno dell’Iran. Secondo riferisce l’emittente televisiva libanese “Al Masirah”, i caccia occidentali “hanno preso di mira con tre raid la zona di Al Jabbana, a ovest della città di Hodeidah, e con due raid la zona di Ras Issa nel distretto di Al Salif a Hodeidah”. L’attacco avviene dopo l’attacco delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro la nave cargo True Confidence, di proprietà greca e battente bandiera delle Barbados. Almeno due membri dell’equipaggio della nave sono morti, mentre altri sei risulterebbero feriti. L’imbarcazione sarebbe stata colpita a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale di Aden, nello Yemen. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa ha condannato l’attacco, promettendo una risposta: “Continueremo a lavorare per punire i ribelli per i loro attacchi, che mettono a rischio il commercio internazionale, la libertà di navigazione e la vita delle persone”. (segue) (Lib)